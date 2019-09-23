Son Dakika Haberleri: DESKİ'den içme suyunun kirli olduğu iddialarına yalanlama
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DESKİ'den içme suyunun kirli olduğu iddialarına yalanlama

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mahmut Güngör, kentin içme suyu ile ilgili sosyal medyada yayılan haberlerin asılsız olduğunu kaydederek, "Böyle dedikodulara vatandaşlarımız itibar etmesin" dedi.

DESKİ'den içme suyunun kirli olduğu iddialarına yalanlama, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Mahmut Güngör, kentin içme suyu ile ilgili sosyal medyada yayılan haberlerin asılsız olduğunu kaydederek, "Böyle dedikodulara vatandaşlarımız itibar etmesin" dedi.


Denizli'de içme suları ile ilgili olarak sosyal medyada ortaya atılan 'dizanteri' şüphesini DESKİ Genel Müdürü Mahmut Güngör yalanladı ve açıklama yaptı. Birkaç gündür sosyal medya üzerinden paylaşım yapılan "Denizli'de içme sularında dizanteri şüphesi varmış, dikkat edelim. Komşum hasta ve doktorlar birkaç gündür gelen hasta sayısı çok fazla diye Kaymakamlığı ve Valiliği uyardıklarını söylemişler" şeklinde paylaşım yapanlara cevap gecikmeden geldi.


Güngör konuyla ilgili yaptığı açıklamada olayı yalanlayarak, "Böyle dedikodulara vatandaşlarımız itibar etmesin. Asla böyle bir durum yok. Herkes rahat olsun. Bu tarz paylaşımlar sadece vatandaşların huzurunu bozmak ve kaos oluşturmak için ortaya atılan asılsız iddialardır" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Mahmut Güngör, Denizli, DESKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
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