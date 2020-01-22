DESKİ'den su sayaçları ile ilgili uyarı - Son Dakika
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DESKİ'den su sayaçları ile ilgili uyarı

7 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donmaması için uyarıda bulundu.

DESKİ'den su sayaçları ile ilgili uyarı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donmaması için uyarıda bulundu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, kış aylarında yaşanan aşırı soğuklarda korumasız ve açıkta bulunan su sayaçlarının donma ve patlama risklerine karşı abonelerine uyarıda bulundu. Özellikle yüksek kesimlerdeki bölgelerde yaşanan aşırı soğuklarda, sayaçlar ve açıkta kalan su borularının cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanması gerektiği ifade edilen açıklamada, sayacın donması, patlaması veya su sızıntısı durumlarında derhal vanasının kapatılması ve 'Alo 185' Çağrı Merkezinin aranması gerektiği belirtti.


Su sayaçları ya da su boruları donan abonelerin sıcak su veya ateşle müdahale etmelerinin yanlış olduğunu belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu yöntemlerin su sayaçlarını kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekti. - DENİZLİ

DESKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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