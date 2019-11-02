Son Dakika Haberleri: DESKKKOP'dan emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel DESKKKOP'dan emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

DESKKKOP'dan emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) yönetim ve denetim kurulu üyeleri yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret ettiler.

DESKKKOP'dan emniyet müdürüne hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (DESKKOP) yönetim ve denetim kurulu üyeleri yeni göreve başlayan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret ettiler.


5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri son kararname ile Düzce'ye atanan Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret edere hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Ziyarette Bölge Başkanı Ertan Taşlı hem Düzce esnafı ve kooperatif hakkında bilgiler verildi, yeni görevinde başarılar diledi.


Emniyet Müdürü Akkaplan'da ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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