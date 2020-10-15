DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "DESMÜD gerçekleştirdiği ihracatla ülkemize değer katmaya devam ediyor"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Pandemiye rağmen Eylül ayında aylık ihracat kapasitesini 1,6 milyar doların üzerine çıkarmayı başaran makine sektörü, gerçekleştirdiği ihracat ile 11,9 milyar dolara ulaştı" dedi.

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, küresel bir sorun olan pandemiye rağmen makine sektörünün ihracatta geldiği durum ile ilgili açıklamada bulundu. Demirtaşoğlu, "Mart ayında ülkemizde görülmeye başlayan pandemi hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomik anlamda da bir takım zorluklara sebep oldu. Ancak makine üreten ve ürettiği yerli-milli makineleri dünyaya gönderen derneğimiz bu süreçte karamsar bir tutum içine girmeden üretimine devam etti. Bu sayede ülkemizin makine sektörünün ihracatına da omuz verdi. Bugün baktığımızda makine sanayisi oldukça gelişmiş ülkeler bile bir daralma içine girdi. Ancak gelişmekte olan ülkemiz, makine sanayisinde bu daralmayı çok fazla yaşamadı, aksine pandemiye rağmen ikinci kez ihracatında artış gösterdi. Bu hem biz sanayiciler için hem de ülkemiz için sevindirici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş ülkeler üretim yaparken daha çok stok tutmaya yöneliyor" diyen DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Temmuz ayı ile birlikte sektörümüz ciddi bir toparlanma yaşadı, bunu da ihracat oranlarıyla görebiliyoruz. Tabii ülke olarak makine sanayisinde geçen yıllara göre bir daralma yaşadık fakat gelişen diğer ülkelere göre Türkiye bu daralmanın altında bir seyir izledi. Önümüzdeki kış biz makine üreticileri için biraz zorlu geçecek, ancak bunun için gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Devletimizin destekleri ile bu süreçten en iyi şekilde çıkmayı ve ülkemize değer katmayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA