DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimizle birlikte büyük istiklal mücadelesini başlatmak için Samsun'a ayak bastığı...

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimizle birlikte büyük istiklal mücadelesini başlatmak için Samsun'a ayak bastığı bu müstesna gün kutlu olsun" dedi.


DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. 19 Mayıs, işgal kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için başlatılan mücadelenin ve güçlü bir inancın uyanış günüdür diyen Başkan Demirtaşoğlu; "19 Mayıs; elinde, avucunda hiçbir şeyi olmayan, ancak özgürlüğü için her fedakarlığı yapmaya hazır olan bir milletin diriliş günüdür. 19 Mayıs, bağımsızlığa doğru atılan ilk ve en kararlı adımdır. Aziz şehitlerimizin dönemin çok ağır şartlarına rağmen canları pahasına, gözünü bir an bile kırpmadan savundukları bu cennet vatan üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali, bu istiklal şuuruyla yetişen gençlerimize emanettir. Gençlerimizin yüzlerindeki ışık, gözlerindeki pırıltı her geçen gün daha da güçlenen Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin garantisidir. Ayrıca unutulmamalıdır ki, ancak gençlerine güvenen, gençlerini en iyi şekilde yetiştiren milletler gelecekte de var olabilecektir. Onun içindir ki geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkan sağlamalıyız. Bu aziz milletin her bir ferdi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize özel ihtimam göstermeli, hedeflerine ulaşmaları için yol gösterici olmalıdır. Bizler de dernek olarak, ülkemizin geleceğine ışık tutmak amacıyla, çeşitli tasarruflarda bulunuyoruz. Dünyanın dört bir yerine değirmen makineleri ihraç eden derneğimiz, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte liselerde Değirmencilik Bölümleri açarak, gençlerimizin bu bölümlerde öğrenim görerek, kendilerini yetiştirmelerini amaçlıyoruz. Tabi gelecek adına adım atmaya devam eden derneğimiz yakın zamanda da YÖK işbirliği ile üniversitelerde açılacak Değirmen Teknolojileri Bölümleri ile de gençlerimizin kalifiyeli bir şekilde yetişmesi için elinden geleni yapacaktır. Gençlerimiz bizim ve ülkemizin geleceğidir. Onlara sahip çıkmamız, vatanımıza sahip çıkmamızla eşdeğerdir. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin kurtarıcı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

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