DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Kadınlar Günü mesajı

6 saat önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Kadınlarımıza daha çok önem göstermeli, aynı haklara sahip olduğumuzu unutmadan her alanda desteklemeliyiz.

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Kadınlarımıza daha çok önem göstermeli, aynı haklara sahip olduğumuzu unutmadan her alanda desteklemeliyiz. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, daha çok üretmelerini ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam etmelerini diliyorum" dedi.


DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladığı mesajla kutladı. Demirtaşoğlu mesajında, "Kadına seçme ve seçilme hakkını veren, kadını emanet olarak gören milletimiz, dünya tarihinde örnek olmuş, parmakla gösterilmiştir. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki son yıllarda kadınlara yönelik artan şiddet ve taciz olayları, ne inandığımız dinimize ne de şanlı tarihimize yakışmamaktadır. Kadınlar; şefkatte, hassasiyette ve vefada önde oldukları gibi, ülkemizin ilerlemesinde, eğitim ve üretimde büyük pay sahibidirler. Ülkemizin kurtuluşunda ve kuruluşunda da büyük hizmetleri olan kadınlarımız, bugün de ülkemizin geleceğine katkı sunmaktadır. Bu anlamda, kadınlarımıza daha çok önem göstermeli, aynı haklara sahip olduğumuzu unutmadan her alanda desteklemeliyiz. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, daha çok üretmelerini ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam etmelerini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Dünya Kadınlar Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:18 Kaynak: İHA
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