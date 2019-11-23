Son Dakika Haberleri: DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı
Son Dakika Güncel DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, ülkesine faydalı bir birey olması için eğiten ve tüm bildiklerini onlara öğreten öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, ülkesine faydalı bir birey olması için eğiten ve tüm bildiklerini onlara öğreten öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.


DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, yayınladığı bir mesajla 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik etti. Başkan Demirtaşoğlu mesajında, "Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, her türlü zorlu şartlar altında evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, üstün sorumluluk, vatan ve millet sevgisiyle ülkemizin geleceği için büyük bir özveriyle çalışmaktadır. 'Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi' emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensubu olan bizler, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz, hiç şüphe yoktur ki istikbalimizin de mimarlarıdır. Bizler de DESMÜD olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir paydada buluşup, Konya, Çorum ve Gaziantep'te Değirmencilik Bölümünü açtık. Bugün burada öğretmenlerinin elinde bir hamur gibi yoğurulan gençlerimiz, yarın ülkemiz için çalışacak, üretecek ve devletimize katkı sunacak. DESMÜD olarak eğitimin ve eğitimcinin kıymetini bilerek, geleceğe yönelik bu tür tasarruflarda bulunmaya devam edecek, her daim eğitimin, bilimin ve ilimin yanında yerimizi alacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkesine katkı sunmak, karanlıklara ışık olmak için büyük bir heyecanla görev yaparken alçakça şehit edilen, ahirete irtihal eden, emekli olan ve halihazırda bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:32 Kaynak: İHA
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