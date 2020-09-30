DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Pandemiye rağmen üretime ve ihracata devam ediyoruz" - Son Dakika

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Pandemiye rağmen üretime ve ihracata devam ediyoruz"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Küresel bir sorun olan Covid-19 illetiyle ülke çapında ciddi şekilde mücadele ediyoruz.

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu:

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Küresel bir sorun olan Covid-19 illetiyle ülke çapında ciddi şekilde mücadele ediyoruz. Pandemi her ne kadar hayatımızı olumsuz anlamda etkilese de bizler ülkemiz için üretmeye ve ürettiklerimizi ihraç etmeye devam ediyoruz" dedi.

DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, pandeminin tarım ve ihracata olan etkisi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Tarım sektörünün pandemi karşısında dimdik ayakta durduğunu belirten Demirtaşoğlu, "Yılın ilk üç çeyreğinde birçok sektör durağanlık ve daralma yaşarken, tarım sektörü bu durağanlığa ve daralmaya meydan okuyor diyebiliriz. Pandemi ile beraber çalışma şartlarımızı değiştirdik, ancak üretmekten asla geri durmadık. Bugün baktığımızda bazı sektörler ciddi sorunlar yaşarken, biz ihracatlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ülkemiz coğrafik yapısı, iklim koşulları ve su zenginlikleriyle tarım anlamında önemli bir potansiyele sahip, bizler de bunun bilincindeyiz. Öyle ki Endüstri 4.0'ı 15 yıl önce hayata geçiren değirmen makine sektörümüz böylesi durumlar için her zaman çeşitli tasarruflarda bulunuyor. Profesyonel yöntemleri benimseyen ve yarını düşünen her sektör nasıl bugün ayaktaysa değirmen makine sektörü de bu şekilde ayaktadır ve çalışmalarına devam etmektedir" şeklinde konuştu.

"Disiplinli çalışmayı benimsemiş durumdayız"

Olağanüstü dönemlerden geçildiğine dikkat çeken Demirtaşoğlu, "Olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Bu süreç pek çok sektörü derinden etkiledi, ancak tarımın daha da önem kazanmasını sağladı. Bu süreçte ayrıca güvenli gıdanın ve tarımsal üretimin değerini de bir kez daha anlamış olduk. Bu tür olağanüstü durumlar her zaman ülkelerin ellerinde bulundurdukları kaynakları etkiler. Ülkemizdeki pek çok sektör maalesef pandemi sürecinden fazlasıyla etkilendi, fakat tarım ihracatı sürekli artış gösterdi. Tabi bunun belli başlı nedenleri var. Bu nedenlerin başında ülkemizin Covid-19 salgını sürecinde lojistik ve tedarik zinciri ayaklarında aksama yaşanmaması için gereken önlemleri zamanında almış olması, kendi insan kaynaklarıyla hasadını gerçekleştirebilmesi ve tabi insanların bu süreçte gıdaya daha fazla yönelmesi büyük rol oynadı. Ancak bizler de mevcut potansiyelimizi çok iyi değerlendirdik ve geçmişten aldığımız tecrübelerimizle disiplinli çalışmayı benimseyerek, üretim hattımızın her alanında bunu uyguladık. Bu anlamda sektörlerin kendilerini disipline etmesi, denetim mekanizmalarını sürekli çalıştırması bu tür zor süreçlerde ayakta kalmalarına olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: Pandemiye rağmen üretime ve ihracata devam ediyoruz

Koronavirüs, Makine, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: 'Pandemiye rağmen üretime ve ihracata devam ediyoruz' - Son Dakika Ekonomi

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