DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Temel gıda ürünlerinde yetersizlik söz konusu değil" - Son Dakika
Son Dakika Güncel DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: 'Temel gıda ürünlerinde yetersizlik söz konusu değil' - Son Dakika

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Temel gıda ürünlerinde yetersizlik söz konusu değil"

6 saat önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Ülkemizde virüsün görülmesi sonrası vatandaşlarımızın marketlere giderek gıda ürünlerinden fazla fazla almalarına gerek yok çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ihtiyacından fazla üretim yapıyor.

DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu:

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Ülkemizde virüsün görülmesi sonrası vatandaşlarımızın marketlere giderek gıda ürünlerinden fazla fazla almalarına gerek yok çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ihtiyacından fazla üretim yapıyor. Un, makarna gibi temel gıda ürünlerinde yetersizlik söz konusu bile değil" ifadelerini kullandı.


DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, korona virüs nedeniyle insanların gıda stoğu yaptığını belirterek, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Demirtaşoğlu, "Ülkemizde virüsün görülmesi sonrası vatandaşlarımızın marketlere giderek gıda ürünlerinden fazla fazla almalarına gerek yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi ihtiyacından fazla üretim yapıyor. Un, makarna gibi temel gıda ürünlerinde yetersizlik söz konusu bile değil. Ciddi bir üretim gerçekleştiriyoruz. Bununla kalmıyor, ürünlerimizi dünyaya gönderiyoruz. Özellikle makarna üretiminde ciddi bir başarımız var. İtalya'dan sonra ülkemiz ikinci sırada yer alıyor. Bu tür gıda ürünlerinin ülkemizde bulunmaması, azalması, yetersiz kalması gibi bir durum yok. Dünyada en bereketli topraklara sahip olan ülkemizde 323 çeşit buğday türü var ve bizler bu buğdaylarımızı işleyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Ülkemizde kurduğumuz fabrikalarımız, istenilmesi halinde üretim kapasitelerinin birkaç kat fazlasını üretebilecek güce ve ürün stoğuna sahip. Bu anlamda bir telaşa gerek yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:45 Kaynak: İHA
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