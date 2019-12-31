DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı - Son Dakika

DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "2020 yılının dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.

DESMÜD başkanı Zeki Demirtaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "2020 yılının dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Her geçen gün büyüyen ülkemiz için de başarı dolu bir yıl olsun" dedi.


DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, yayımladığı bir mesajla 2020 yılını tebrik etti. Başkan Demirtaşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Dernek olarak 2019 yılında oldukça önemli işler yaptık. Sanıyorum yaptığımız işlerin en önemlisi ihracatta gösterdiğimiz başarı ve ülkemize kazandırdığımız katma değer. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen Türk değirmencilik sektörünü dünyanın dört bir yerinde tanıtıyoruz. 140'tan fazla ülkeye ihracat yapan derneğimiz, yeni yılla birlikte bu sayıyı daha da artıracaktır. Yeni pazarlara açılmakla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra, Suriye'deki güvenli bölgede kurulacak un ve yem fabrikalarına da talibiz. 2020 yılında hükümet yetkililerimizden böyle bir talep gelirse taşın altına elimizi koyup, güvenli bölgede fabrikalarımızı kurarız. Dünyada birinci sırada bulunan Türk değirmencilik sektörünün liderliğini sürdürebilmesi ve ülkemizin geleceğine katkı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2020 yılında da bu istikrarlı tutumumuzu devam ettirip, gerçekleştireceğimiz ihracatlarla ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2020 yılının ülkemize, sektörümüze,iş dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum." - ANKARA

Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
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