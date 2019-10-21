Son Dakika Haberleri: DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı
Son Dakika Güncel DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı

26 dakika önce

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak için gece gündüz demeden kimi zamanlar oldukça zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin...

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Kamuoyuna haber ve bilgi akışını zamanında ve tarafsız bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak için gece gündüz demeden kimi zamanlar oldukça zor şartlar altında çalışan gazetecilerimizin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.


DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Demirtaşoğlu mesajında, "Gazeteciler, halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına çok önemli bir görevi üstleniyor. Ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayan basın mensupları, zaman zaman hiçte kolay olmayan şartlarda görevlerini yerine getiriyor. Dünyada neler olup bittiğini vatandaşlarımıza aktararak bilgilenmesini sağlayan gazeteciler, bir nevi toplumun gözü kulağı niteliğindedir. Bu anlamda; toplumsal bilinci ve kamu yararını gözetip, uzun çalışma saatlerini, zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan ve dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Gazeteciler Günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:47 Kaynak: İHA
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