DESMÜD yönetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti

Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu ve beraberindeki heyet, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Çelik de katıldı. Ziyarette, Demirtaşoğlu ve beraberindekiler sektördeki gelişmeler hakkında Bakan Varank'a bilgi verdi. Ayrıca sektörün ham madde probleminden, yurt dışından ithal edilen değirmen makinalarının gümrük vergisine kadar birçok konu görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaşoğlu, Türkiye'de değirmencilik alanında lisans düzeyinde okul bulunmadığını belirterek ülkede "Değirmencilik Kampüsü" kurmak ve farklı seviyelerde değirmencilik, ham madde ve sektörel üretime ilişkin kurslar vermek istediklerini ifade etti. Demirtaşoğlu, sektörün geçen yıl 2,2 milyar dolar ihracat yaptığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Sektörümüz, mevcut projelerimiz gerçekleştirilirse ve Bakanlığımızın da destekleriyle 2023'ün sonunda en az 4 milyar dolarlık bir ihracat yapmayı hedeflemektedir. Kuracağımız 'Değirmencilik Kampüsü' ile ilgili yurt dışından çok fazla öğrenci gelecek ve bu öğrenciler de hem kurs alacak hem de ülkemiz için birer kültür elçisi olacaktır."