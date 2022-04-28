DESOB Başkanı Ebedinoğlu, Diyarbakır'da 4 yılda 15 bin 432 iş yeri açıldığını açıkladı - Son Dakika

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Diyarbakır'da son 4 yılda 15 bin 432 esnafın yeni iş yeri açtığını belirtti.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programında konuşan DESOB Başkanı Ebedinoğlu, esnaf ve sanatkarlar olarak aş-iş üreten kesim olduklarını belirterek, özellikle ilde ve bölgede istihdamın en büyük lokomotifi olduklarını söyledi.

Yakın zamanda akredite olmuş ve Türkiye'nin üç ilinde bulunan meslek okulunu Diyarbakır'da da açacaklarını ifade eden Ebedinoğlu, "Burada vereceğimiz diplomalar Avrupa Birliğinin bütün ülkelerinde geçerli olacak. Artık herkes önüne gelen her işi yapamayacak. Bu da haksız rekabeti ortadan kaldırmamız için en önemli konulardan biri." dedi.

Oda olarak yaklaşık 60 bin üyelerinin bulunduğunu fakat bunlardan resmi olarak 30 bininin kayıtlı olduğunu aktaran Ebedinoğlu, kayıt dışıyla da mücadele edeceklerini kaydetti.

İlde son 4 yılda açılan ve kapanan iş yerlerine de değinen Ebedinoğlu, "Diyarbakır'da son 4 yılda 15 bin 432 esnafımız yeni işyeri açmıştır, 4 bin 642 esnaf ve sanatkarımız da iş yerini kapatmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Ebedinoğlu, "Esnaf ve sanatkarlarımızın ayakta kalması için yeni projeler, destek paketlerine ihtiyaç vardır. Aşımızı, işimizi büyütmek için, devlet istihdamına katkı sunmak için çabalıyoruz. Bu pencereden bize bakılması gerekiyor." diye konuştu.