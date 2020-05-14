DESOB yönetiminden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, esnafın yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve asfaltlama çalışmalarından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ebedinoğlu, Bağlar Belediyesince ilçedeki cadde ve sokakları asfaltlayarak esnafın işi ve günlük yaşantısının kolaylaştırıldığını söyledi.

Ebedinoğlu, "Beyoğlu, belediyenin tüm kapı ve imkanlarını her zaman esnafa açık tutmakta olup asfaltlama başta olmak üzere gerekli hizmetleri yapmaktadır. Bu durum esnafımız arasında büyük memnuniyet yaratmaktadır. Başkanımıza teşekkür etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.

Esnafa hizmet etmeyi görev ve sorumluluk olarak kabul ettiklerini belirten Beyoğlu ise Ebedinoğlu ve yönetim kuruluna ziyaret için teşekkür ederek hizmetlerin devam edeceğini kaydetti.

Beyoğlu, "Halka hizmet etmeyi hakka hizmet olarak görüyoruz. Esnafımız huzurlu ve mutlu olursa biz daha çok mutlu oluruz. Esnafımızın yaşantısını kolaylaştırmak için hizmetlerimiz devam edecek. Daha çok çalışacağız." dedi.