Destan 13. Bölüm Fragmanı | Yalanın cezası ölümdür! - Son Dakika
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Destan 13. Bölüm Fragmanı | Yalanın cezası ölümdür!

23.02.2022 10:43

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN#Destan 13. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

atv YouTube kanalına abone olun: https://goo.gl/dmrDLN

# Destan 13. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

Destan Instagram sayfası: https://www.instagram.com/destanatv

Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

YORUMLAR
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Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu? Destan dizisinde dün akşam neler oldu? Batuga'ya bunu yapan ortaya çıkıyor mu? Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı? Destan dizisinde bu akşam neler olacak? Batuga niye sakat kaldı?

Ebru Şahin, Youtube, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 13. Bölüm Fragmanı | Yalanın cezası ölümdür! - Son Dakika


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