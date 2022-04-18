Destan 20. Bölüm Fragmanı | "Seni ararım bilirsin" - Son Dakika
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Destan 20. Bölüm Fragmanı | "Seni ararım bilirsin"

18.04.2022 09:44

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

Oyuncular:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

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Destan 20. Bölüm Fragmanı | Seni ararım bilirsin

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Selim Bayraktar, Edip Tepeli, Ebru Şahin, Destan, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 20. Bölüm Fragmanı | 'Seni ararım bilirsin' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destan 20. Bölüm Fragmanı | "Seni ararım bilirsin" - Son Dakika
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