Destan 21. Bölüm 2. Fragmanı | "Yolumuz kutlu olsun" - Son Dakika
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Destan 21. Bölüm 2. Fragmanı | "Yolumuz kutlu olsun"

26.04.2022 10:43

#Destan 21. Bölümüyle Salı 20.20'de atv'de!

# Destan 21. Bölümüyle Salı 20.20'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

#EbruŞahin (Akkız), #EdipTepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

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Selim Bayraktar, Mehmet Bozdağ, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Destan 21. Bölüm 2. Fragmanı | 'Yolumuz kutlu olsun' - Son Dakika


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