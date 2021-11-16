Destan 23 Kasım Salı atv'de başlıyor! - Son Dakika

"Yayını ger, okunu at Akkız! Okun düştüğü yer yazgın olsun!"

#Destan 23 Kasım Salı atv'de başlıyor!

Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.