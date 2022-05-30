Destan 25. Bölüm 2. Fragmanı | "İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez" - Son Dakika
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Destan 25. Bölüm 2. Fragmanı | "İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez"

30.05.2022 09:43

#Destan 25. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

# Destan 25. Bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Destan 1. Bölümü izlemek için:

https://youtu.be/KHr-zNVfAW0

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Oyuncular:

#EbruŞahin (Akkız), #EdipTepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Deniz Barut (Ulu Ece), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir Beg), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk Beg), İpek Karapınar (Çolpan Hatun), Burak Tozkoparan (Temur Tegin), Elif Doğan (Tutkun), Burak Berkay Akgül (Kaya Tegin), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Buse Meral (Sırma), Ecem Sena Bayır (Günseli Hatun), Esra Kılıç (Mei Jin), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Osman Albayrak (Vargı Beg), Alper Düzen (Danış Ata), Şahin Ergüney (Kün Ata), Meltem Pamirtan (Yibek Kadın), Evren Erler (Çalayır)

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Destan YouTube kanalına abone olun: https://bit.ly/3FTB45s

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Destan Twitter sayfası: https://twitter.com/Destanatv Destan Facebook sayfası: https://www.facebook.com/destanatv

YORUMLAR
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Texas polisi özür diledi: 21 kişinin öldüğü okul saldırısında yanlış karar verdik Texas polisi özür diledi: 21 kişinin öldüğü okul saldırısında yanlış karar verdik
Kaynak: DailyMotion.com

Selim Bayraktar, Mehmet Bozdağ, Destan, Salı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Destan 25. Bölüm 2. Fragmanı | 'İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez' - Son Dakika


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