Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Salı günü 20.00'de atv'de!

Kaynak: DailyMotion.com

Selim Bayraktar, Mehmet Bozdağ, Destan, TV, Son Dakika

Son Dakika › TV › Destan 27. Bölüm Fragmanı | Sezon Finali - Son Dakika

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