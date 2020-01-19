Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler - Son Dakika

Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler

6 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, şaka amaçlı arkadaşını kucaklamak isterken dengesini kaybedip, salonun cam kapısına düşüp, kopan cam parçalarının boğazına saplanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Destan Arda'nın (25), olay anında evde bulunan 2 arkadaşının polise farklı ifade verdiği...

Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler, System.String[]

İZMİR'in Konak ilçesinde, şaka amaçlı arkadaşını kucaklamak isterken dengesini kaybedip, salonun cam kapısına düşüp, kopan cam parçalarının boğazına saplanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Destan Arda'nın (25), olay anında evde bulunan 2 arkadaşının polise farklı ifade verdiği ortaya çıktı. Ev arkadaşı H.E. (27), birlikte alkol ve uyuşturucu aldığı Arda'nın şaka amaçlı A.N.İ.'yi (25) kucağına almak isterken düştüğünü söyledi. A.N.İ. ise olay anında sızmış halde olduğunu, gürültü üzerine kalktığını öne sürdü.

Olay, geçen hafta pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kılıçreis Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Eğlence organizasyonları yapan Destan Arda, iddiaya göre, evindeki salonda birlikte alkol alıp eğlendiği iki arkadaşından A.N.İ.'yi şaka amaçlı kucağına almaya çalışırken dengesini kaybederek, cam salon kapısına düştü. Kırılan cam parçalarının boğazına saplanması nedeniyle Arda kanlar içinde kalırken, ev arkadaşı H.E. de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Destan Arda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Destan Arda'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak, toprağa verildi. Destan Arda'nın boğazında, 'Cut here' (Burayı kesiniz) yazılı bir dövme bulunduğu da belirlendi.

'HEP BERABER ALKOL VE UYUŞTURUCU

Olayla ilgili soruşturma sürerken Destan Arda'nın ev arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni H.E., polise verdiği ifadesine, 1.5 aydır aynı evde yaşadıklarını anlatarak, "Saat 21.00 sıralarında eve geldim. Evde daha önceden tanımadığım Burçin diye bir kız vardı, daha sonra A.N.İ isimli bir başka kız geldi. Burçin evden ayrıldı. Kendime alkol almak için dışarı çıktım, saat 01.00 sıralarında eve geldim. A.N.İ, Destan ve ben alkol alıp, uyuşturucu kullandık. Salonda üçümüz birlikteyken, telefonumdan müzik açmaya çalıştığım sırada, Destan A.N.İ.'yi kucağına almaya çalışıyordu. Bir anda ses duydum. Arkamı döndüğümde salon kapısının camının kırıldığını, Destan'ın yerde olduğunu fark ettim. Odanın ışıkları kapalıydı, ışığı açtığımızda Destan'ın yerde kanlar içinde olduğunu gördüm. Telefonla ambulansı aradık. Bu sırada A.N.İ şoka girerek, evden ayrıldı" dedi.

'SIZMIŞTIM, GÜRÜLTÜYE KALKTIM'

A.N.İ. ise ifadesinde, Bostanlı'daki evinden çıkıp saat 21.40 sıralarında arkadaşı Destan Arda'nın evine geldiğini belirterek, "Eve gitmeden önce içmek üzere alkol almıştım. Eve girdiğimde, kısa turuncu saçlı bir kız ve orada tanıştığım H.E. vardı. Turuncu saçlı kız daha sonra gitti. Evde hep birlikte alkol aldık, evin içinde ışıklar yanmıyordu, karanlık bir ortam vardı. Destan ve H.E. uyuşturucu kullanmıştı. Ben de sızmıştım. Daha sonra bir gürültü duydum ve kalktım. Destan'ı kapı eşiğinde, yerde kanlar içinde gördüm. Yanına gidip seslendim, şoka girmiştim. Sonrasını tam hatırlamıyorum" diye konuştu.


Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere yasak ilişki rezaletini konuşuyor! Gardiyan, uyuşturucu baronuyla birlikte oldu
Boğazındaki dövmede "Burayı kesin" yazan şahıs, cam parçalarının boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 16:42:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Destan'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından çelişkili ifadeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]