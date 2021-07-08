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Destansı bir mücadele! "15/07 Şafak Vakti" filminden ilk kareler yayınlandı - Son Dakika

Destansı bir mücadele! "15/07 Şafak Vakti" filminden ilk kareler yayınlandı

08.07.2021 09:11
Destansı bir mücadele!

15 Temmuz hain darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin setinden ilk kareler yayınlandı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına direnen Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminin setinden ilk kareler yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan filmin fragmanından sonra sunulan set fotoğrafları, büyük merak uyandırdı.

Destansı bir mücadele!

Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy, 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 15 Mart'ta başlayan ve 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev aldı.

HALKIN GERÇEK HİKAYELERİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve Çengelköy'de darbecilere karşı direnen halkın gerçek hikayelerinden esinlenilen filmin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstleniyor. Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan, Nazan Diper, Aslıhan Karalar, Doğa Özüm, Ferhat Yılmaz, Deniz Bolışık ve Hatice Sibel Aytan'ın rol aldığı film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet ve çocuklarının öyküsünü konu alıyor.

Destansı bir mücadele!

15 TEMMUZ'DA VİZYONDA

Başrolünde Erkan Petekkaya'nın yer aldığı "15/07 Şafak Vakti" Türkiye genelinde 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gösterime girecek.

Destansı bir mücadele! 15/07 Şafak Vakti filminden ilk kareler yayınlandı

Çengelköy, 15 Temmuz, Darbe, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Destansı bir mücadele! '15/07 Şafak Vakti' filminden ilk kareler yayınlandı - Son Dakika Magazin


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