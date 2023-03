"Destek Bizden Gayret, Çaba Ve Başarı Sizden"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile birlikte Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Zaviye Mahallesindeki Millet Kıraathanesini ziyaret ederek, burada ders çalışan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Üniversite sınavlarına girecek olan bütün öğrencilere başarılar dileyen AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, eğitime verdiği önem ve desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitime çok büyük önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde hizmete sundukları Millet Kıraathaneleri, Kültür ve Sanat Merkezleri ve Bilgi Evlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin sosyal, kültürel ve eğitim hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunduklarını söyledi.

Gençlere yönelik yatırımları her geçen gün artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru ve güzel bir hayat yaşamaları, sağlıklı ve dinamik bir bünyeye sahip olmaları için kültürel, sanatsal ve sportif yatırımlara çok büyük önem veriyoruz. Bölgemizde eğitime en fazla yatırım yapan yerel yönetimlerin başında geliyoruz ve geçtiğimiz yıl ki gençlik yatırımlarından dolayı bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanımızdan başarı plaketi almıştık. Malatya'da ilk Millet Kıraathanesini açan bir belediye olarak son yıllarda bu mekanlarımızın sayısını hızla artırdık ve şu anda Yeşilyurt'un 9 farklı noktasında Millet Kıraathanelerimizi hizmete sunarak gençlerimizin sakin, sessiz ve güzel ortamlarda ders çalışmalarına ve kitap okumalarına katkı sunduk. Gençlik, Kültür ve Sanat Merkezlerimizde hem ders çalışma ortamları oluşturduk hem de farklı alanlarda sanatsal kurslar açarak gençlerimizin daha fazla sosyalleşmesi için ciddi imkânlar sunduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 25 Milyon Tl tutarında dev spor yatırımlarımızla gençlerimizin daha modern alanlarda spor yapmalarını sağladık. Yoğun ilgi gören ve her gün çok sayıda öğrencimizi misafir ettiğimiz bütün eğitim mekânlarımız, gençlerimizin evi ve yuvasıdır, kapımızda gönlümüzde her zaman sizlere sonuna kadar açıktır." diye konuştu.

Üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilere (AYT) Soru Bankası Kitapçığı ile destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar, " Geleceğimizin teminatı olan kıymetli öğrencilerimizin belirledikleri hedeflere ve hayallerine ulaşmaları için üzerimize düşenleri yapmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilerimize ders çalışma dönemlerinde destek olabilmek için temin ettiğimiz (AYT)Soru Bankası kitaplarını dağıtıyoruz. Sınava az bir zaman kala derslerine ve sınav sorularına yoğunlaşan gençlerimize sonsuz başarılar diliyorum, umarım hayallerinize ve hedeflerinize ulaşırsınız. Başarmak için çalışmak, alın teri dökmek ve mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor. Bunları yaparsanız istediğiniz bölüme girer ve hedeflerinizin peşinden koşarsınız, sınavı kazanamazsanız asla dünyanın sonu değildir. Önünüzde uzun bir hayat var, gençsiniz yeniden çalışır yeniden sınava girersin, yeterli sağlıklı olun ve kendinize güvenin. Hayatınıza yön vermek sizin elinizde ama öğretmenlerinizin ve ailelerinizin tavsiyelerine mutlaka kulak verin, onları dinleyin, büyüklerinizin tecrübelerinden istifade etmeye çalışın. Okumak, yeni bilgiler öğrenmek ve kendini geliştirmek çok güzel fırsatların gerçeğe dönüşmesini sağlar, başarı ise asla tesadüf değildir, çok çalışan, emek sarf eden güzel bir hayata ve geleceğe sahip olur. Sizler şu anda bu dönemden geçiyorsunuz ne kadar çok bilgi öğrenip, ne kadar çok kendinizi geliştirirseniz gelecekte onun faydasını mutlaka görürsünüz. Kötü alışkanlıklardan uzak, kendini okumaya ve spora veren, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan sizin gibi gençlerimizle bizler geleceğe daha umutla bakıyoruz. Her bir gencimizi önemsiyoruz ve her bir gencimizin geleceğe umutla ve güvenle bakması için desteklerimize devam edeceğiz. Destek bizden çaba, gayret ve başarı sizden inşallah. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından temin edilen soru bankası kitaplarımız bütün gençlerimize hâyırlı uğurlu olsun, Rabbim hem hayatınızda hem de gireceğiniz tüm sınavlarda yar ve yardımcınız olsun inşallah, başarılar diliyorum. Sizin her zaman yanınızda olan bir Yeşilyurt Belediyesi olduğunu da asla unutmayın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere (AYT)Soru Bankası kitapları takdim edildi.