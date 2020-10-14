Destek hizmetleri müdürlüğü'nden Düzce'ye önemli destek - Son Dakika

Destek hizmetleri müdürlüğü'nden Düzce'ye önemli destek
14.10.2020 13:23
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin ve Düzce'nin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında tamamlayıcı bir görev üstlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce genelinde birçok bölgede çalışmalarını aksatmadan yürütüyor.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesinin ve Düzce'nin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözülmesi noktasında tamamlayıcı bir görev üstlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce genelinde birçok bölgede çalışmalarını aksatmadan yürütüyor.
Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, özellikle üst yapı çalışmaları ile Düzce'nin daha modern bir şehir olması için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Gün boyunca Düzce'nin çeşitli caddelerinde yaya geçitlerini boyayan, park ve bahçelerde aydınlatmaların kontrol ve arızalarını gideren ekipler, bir yandan da eskiyen tabelaları değiştiriyor ya da belirlenen bölgelere yeni uyarı tabelaları koyuyor. Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra belediye içinde de malzemelerin yenilenmesi ve onarımını yapmaya da özen gösteriyor. - DÜZCE
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