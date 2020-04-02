Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek - Son Dakika

Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Destek Köyü'nde yaşayan çocukların videosu sağlık görevlileri ve tüm Türkiye için moral oldu.

Şanlıurfa Siverek ilçesi Destek Köyü'nde çocuklar "Biz bize yeteriz Türkiye" ve sağlık çalışanlarına özel selam gönderdikleri video herkese moral ve destek oldu. Covid-19 salgınına dikkat çekilen videoda köy meydanına dizilmiş çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası sloganını söyledi. Çocuklar sağlık çalışanlarına da moral ve destek olmak için "Kahraman Sağlık Personeli Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor" dedi.