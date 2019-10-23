Son Dakika Haberleri: Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor
Son Dakika Güncel Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

48 dakika önce

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektuplar, Mehmetçiğe moral oluyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektuplar, Mehmetçiğe moral oluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçikler, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okuyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir Mehmetçiğin bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okuduğu görüntüleri paylaştı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:50 Kaynak: İHA
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