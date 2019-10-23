Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen mektuplar, Mehmetçiğe moral oluyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçikler, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okuyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir Mehmetçiğin bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okuduğu görüntüleri paylaştı.

(Mehmet Kalay/İHA)