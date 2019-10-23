Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor
13 dakika önce
Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyorANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor
ANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir Mehmetçik kendilerine bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okudu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda yürüttüğü siyasi başarısı sosyal medyada TurkeyWon etiketiyle gündem oldu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, harita ile Rusya mutabakatının ayrıntılarını aktardı Barış Pınarı Harekatı süresince gönüllü askerliğe 130'u kadın, 2 bin 330 kişi başvurdu Terörden arındırılan Rasulayn'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kullandığı merkezler görüntülendi