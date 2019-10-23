Son Dakika Haberleri: Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor
Son Dakika Genel Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

13 dakika önce

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyorANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

ANKARA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında görevlerine devam eden Mehmetçiklerimiz, kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olan mektupları okumaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir Mehmetçik kendilerine bir öğrenci tarafından gönderilen destek mektubunu okudu.

Destek mektupları Mehmetçiğe moral oluyor

Barış Pınarı Harekatı, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:28 Kaynak: İHA
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