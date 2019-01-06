Son Dakika Haberleri: Destek Merkezinde Kalan Çocuklar'dan Rektör Karacoşkun'a Tablo

Destek Merkezinde Kalan Çocuklar'dan Rektör Karacoşkun'a Tablo

10 dakika önce

Gaziantep Şahinbey Çocuk Destek Merkezindeki çocukların yaptığı tablo, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hediye edildi.

Destek Merkezinde Kalan Çocuklar'dan Rektör Karacoşkun'a Tablo, System.String[]
Gaziantep Şahinbey Çocuk Destek Merkezindeki çocukların yaptığı tablo, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'a hediye edildi.

Gaziantep Şahinbey Çocuk Destek Merkezi Müdürü Metin Tapan ile Mehmet Merkepçioğlu, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret ederek merkezde kalan Serkan Özkaytan, Mustafa Akbulut, Müslüm Çınar ve Seymen Yılmaz isimli öğrencilerin yaptıkları ebru çalışmasını Rektör Karacoşkun'a takdim ettiler.

Rektör Karacoşkun, kendisine hediye edilen bu tablonun ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek, çocuklara bu değerli çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, Rektör, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Ordu'da Yalnız Yaşayan Kadın Evinde Ölü Bulundu

Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı Kar ve Soğuğa Aldırış Etmeyen Binlerce Kişi, Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Toplandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 12:10:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Destek Merkezinde Kalan Çocuklar'dan Rektör Karacoşkun'a Tablo
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]