Destek ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evine kadar teslim ediliyor - Son Dakika

Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar getirilip teslim ediliyor



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafınsan Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamından faz 2 ödemeleri yapılırken Vefa Destek grubu ekipleri tarafından 65 yaş üstü vatandaşların paraları evlerine kadara götürülerek teslim ediliyor. Bu uygulamadan son derece memnun olan 65 yaş üstü vatandaşlar Afyonkarahisar Valiliği bünyesinde oluşturulan ekiplerine teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR