"Destek ol gerçek olsun, destek ol bayram olsun" kampanyası
1 saat önce
Tekirdağ'da engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:02 Kaynak: AA
'da engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.
Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği'nin bayramda engelli vatandaşların yüzünü güldürmek için başlattığı "Destek ol gerçek olsun, destek ol bayram olsun" kampanyasına Gaye Çolakoğlu destek oldu.
Çolakoğlu'nun desteğiyle alınan akülü sandalye Hayrabolu
ilçesinde yaşayan Özcan Çetin'e teslim edildi.
Tekirdağ Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha fazla engelli vatandaşa ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.
Bayram öncesi engelli vatandaşları sevindirmek için böyle bir kampanya başlattıklarını ifade eden Türüdü "İhtiyacı olan vatandaşlarımız için bir şeyler yapmak istedik. Sonra kampanyamızı başlattık. Sağ olsun duyarlı yardımsever vatandaşlarımızın desteğiyle Özcan kardeşimizin yüzünü güldürdük. Akülü sandalye ile özgürlüğüne kavuştu. Çok güzel bir bayram hediye oldu. Engelli bireyler konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Onlar için herkes bir şeyler yapabilir." dedi.
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