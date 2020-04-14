Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular - Son Dakika

Art arda olay yerine gelen moto kuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu. Maskesiz oldukları görülen moto kuryelerin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir birlerine yakın durdukları görüntüler görenlerin tepkisini çekti.

Avcılar Tahtakale mahallesinde seyir halinde bir moto kurye önündeki araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza tutanağı tutulurken moto kuryenin arkadaşları olay yerine geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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