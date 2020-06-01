Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi - Son Dakika

Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişlerinin artacağını belirterek, "İndirimlerle düğün sezonuna hazırız. Destek kredisi olumlu bir adım. Paket, sektörü hareketlendirecektir.

Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi, System.String[]

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişlerinin artacağını belirterek, "İndirimlerle düğün sezonuna hazırız. Destek kredisi olumlu bir adım. Paket, sektörü hareketlendirecektir." ifadelerini kullandı.


ZÜCDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yılda 550 bin çift evleniyor ve Türkiye'deki hakim çeyiz kültüründe, bir evin olmazsa olmazı züccaciye ürünleri de mutlaka alınıyor.

Koronavirüs nedeniyle düğünler bir süreliğine ertelenmek durumunda kalmıştı. Düğünlerin yeniden başlayacak olmasıyla sektörde başlayan hareketliliğe bir katkı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "İstikrar Kalkanı Paketi"yle geldi.

Buna göre, yerli üretim yapan kahverengi küçük ev aletleri, çeyiz satışı yapılan firmalarda alışveriş için asgari 3 bin TL ila azami 30 bin TL arasında kredi kullandırılacak. Ayrıca, 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 faiz oranı imkanı verilecek.

"Paket, sektörü hareketlendirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, düğün yapılmaya karar verildiği zaman hazırlıkların 6 ay öncesinden başladığını ifade ederek, mağazalara gelemeyen çiftlerin alışverişlerini online'dan gerçekleştirdiğini belirtti.


Öksüz, son dönemde, üyelerden aldıkları bilgilere göre online satışlarda çeyiz nedeniyle ürün alanların sayısında geçen döneme göre yüzde 100'lük artış gözlemlendiğini aktararak, "Burada tüketicilere sunulan kapıda ödeme seçeneği, taksit kolaylığı da tüketici için cazip geldi. Bizim şu anda perakendede baskın olduğumuz satış kanallarından bir tanesi de AVM'ler. Üyelerimizin bir kısmı AVM'lerin açıldığı tarihle birlikte, bir kısmı da bugün itibarıyla mağazalarını açtı." ifadelerini kullandı.


Bu noktadan sonra artık yavaş yavaş mağazalarda düğün alışverişleri konusunda bir hareketlenme hissedeceklerine işaret eden Öksüz, şunları kaydetti:


"Her ne kadar online alışveriş sevilse de ve satışlarda artış yaşansa da çiftler, görerek, dokunarak, modelleri tek tek inceleyerek karar vermek isteyeceklerdir. Birçok markamız bu anlamda yemek takımlarının, çatal-bıçak setlerinin, yatak takımlarının bir arada olduğu çeyiz paketlerini uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Tekli ürün alımlardan ziyade fiyat avantajından ötürü çeyiz setlerine daha çok ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Alışverişin daha hızlı olması için üyelerimizin bazıları ise özel indirim ya da çeyiz setinin yanında bir ürünün ücretsiz ya da indirimli verilmesi gibi kampanya hazırlığı yaptı. Bu kredi imkanı ve kampanyalarla birlikte çeyiz alışverişleri artacaktır. İndirimlerle düğün sezonuna hazırız. Destek kredisi olumlu bir adım. Paket, sektörü hareketlendirecektir."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 03:39 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak Doktor maaşından fazla para veriyorlar ancak çalıştıracak çoban bulamıyorlar Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı ABD'li Zynga, Türk oyun şirketi Peak'ı 1,8 milyar dolara satın aldı         
15:34
Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu         
15:14
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Son dakika: Eğitimden mahrum kalan öğrenciler için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak         
15:13
Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları Yapımı 132 yılda tamamlanan bu yoldan geçmek yürek ister! İşte Türkiye'nin en tehlikeli yolları         
15:13
Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı Bundesliga tarihine geçen Jadon Sancho, attığı gol sonrası George Floyd'u andı         
15:05
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok         
15:02
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi         
14:57
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı         
14:45
Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak? Taşıt kredisinde faizler %0,49'a kadar düştü! Peki geri ödemeler nasıl olacak?         
14:40
Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı         
14:35
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var         
14:23
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı         
14:18
George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu George Floyd protestolarına katılan ünlü şarkıcı Halsey, plastik mermi ile vuruldu         
14:16
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları         
14:15
Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu Mantar toplamaya giden adam, 2.800 yıllık tarihi duvar buldu         
14:15
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak         
14:11
Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı Manchester United, Odion Ighalo'nun sözleşmesini 8 ay uzattı         
13:47
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı         
13:10
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı         
13:08
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik kokulu karpuza yoğun talep var, müşteri dalından koparıp götürüyor         
13:06
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı         
13:02
Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu Yaşlı kadın, toplu taşıma sınırlamasına aracın arkasına tutunup yolculuk ederek meydan okudu         
12:59
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı         
12:59
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu 3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu         
12:49
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor         
12:45
Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler Karantina bitti! Ofise göbekli dönmek istemeyenlere uzmanından hayati öneriler         
12:41
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu         
12:38
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti         
12:33
İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 15:53:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Destek paketiyle düğün alışverişlerinde hareketlilik beklentisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]