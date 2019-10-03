Destek parası ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Manisa 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınar spor Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya ve yönetim kurulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine nakdi yardımı kapsamında verdiği 5 bin lirayı ihtiyaç sahipleri için harcama kararı aldı.



Manisa 1. Amatör Lig'de mücadele eden 1965 Nurlupınarspor Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya ve yönetim kurulu örnek bir karara imza attı. Kulüp yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine verdiği 5 bin liralık nakdi yardımı ihtiyaç sahipleri için harcama kararı aldı.



Konu hakkında açıklama yapan 1965 Nurlupınarspor Kulüp Başkanı Gökhan Düzkaya, "İlk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e amatör kulüplere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz kulüp yönetimi olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine verdiği 5 bin TL parayı yönetim kurulu ile aldığımız karar doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması yönünde karar verdik. Yöneticilerimiz yaptırdıkları erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı" dedi. Öte yandan önümüzdeki günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere de destekte bulanacaklarını belirten Düzkaya, "Bu desteğin ardından önümüzdeki günlerde öğrencilere destek vereceğiz. Defter, kalem, kitap gibi eğitimin temel ihtiyaçlarını karşılayacağız. Biz sadece spor kulübü olmayacağız. Sosyal alanda da üstümüze düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı. - MANİSA