'Destek sağlanırsa pendemiden en kısa zamanda kurtuluruz' - Son Dakika

KAYSERİ Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kaniye Aydın, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini isteyerek, "Bu destek sağlanırsa pandemi durumundan en kısa zamanda kurtuluruz" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarının koronavirüs salgınıyla mücadelesi sürüyor. Koronavirüs hastalarının yattığı yoğun bakım servisinde görevli Dr. Kaniye Aydın, hastalığın en ağır etkilerinden birinin solunum yetmezliği olduğunu söyledi. Aydın, "Yani akut solunum sıkıntısı gelişiyor. Bu tür ağır durumlarda hastaları 'entübasyon' dediğimiz bir işlemle solunum makinesine bağlıyoruz. Bu tür hastalarda durum daha ağır seyretmektedir, hastalar solunum cihazlarına bağlanıyor. Bu hastalarımızın seyri daha ağır oluyor. Bizim halkımızdan isteğimiz maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Biz tüm gereken tedbirleri alıp, tedavileri veriyoruz. En önemlisi halkımızın bize desteği. Bu destek sağlanırsa pandemi durumundan en kısa zamanda kurtuluruz" dedi.

'COVİD-19'A YAKALANMAMAK GEREKİYOR'

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşları uyaran Aydın, "Entübasyon hastanın soluk borusuna uygun bir tüpün yerleştirilmesi işlemidir. O tüp yerleştirildikten sonra hortumlar aracılığı ile hasta cihaza bağlanıyor. Hastanın akciğerinin yapamadığı işlemi bu cihaz yapıyor. Ancak cihazın belli bir kapasitesi var, çok ağır vakalarda bu cihaz yetersiz kalabiliyor ve maalesef hastaları kaybedebiliyoruz. Mümkün olduğunca Covid-19'a yakalanmamak gerekiyor. Bu açıdan sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.