Son Dakika Haberleri: "Destek vermeye hazırız"
Son Dakika Güncel Haber

"Destek vermeye hazırız"

1 saat önce

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, Yatırım Adası Projesi'ne destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Trabzon Sanayici ve İş Adamları Derneği (TSİAD) Başkanı Sırrı Eren, Yatırım Adası Projesi'ne destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Yatırım Adası Projesi'nin endüstri bölgesi ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yatırım Adası'nın gerçekleşmesinde gerek Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) gerek projeyi uygulayıcı diğer bileşenlerine her zaman desteğe hazır olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trabzon Yatırım Adası 2009 yılından beri şehrimizin gündeminde olan, başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız olmak üzere milletvekillerimizin, TTSO'nun tüm siyasi parti il başkanlarımızın, belediye başkanlarımızın ve iş insanı derneklerimizin destek verdiği bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonucu endüstri bölgesi ilan edilmesiyle birlikte artık projenin gerçekleştirilmesi noktasındayız. Sürecin olumlu sonuçlanması adına şehir olarak birlikteliği sağlamalıyız.Yatırım Adası bir organize sanayi bölgesi değildir. Yatırım Adası Projesi'nin içini iyi doldurmalıyız.İhracatı artırıcı, üst teknoloji yatırımları şehrimize çekebilmek istihdama önemli katkı sağlayacaktır. Daha önce lojistik üssü konusunda birliktelik sağlanamadı ve proje gerçekleşmedi. Yatırım Adası'nın gerçekleşmesinde gerek TTSO gerek projeyi uygulayıcı diğer bileşenler bize nerede ihtiyaç duyarsa onların yanlarındayız."

Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı
Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok İranlı futbol taraftarı 'Mavi Kız' hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:57:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Destek vermeye hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]