Destekler kuaför, terzi ve pazarcı esnafına nefes aldıracak - Son Dakika

Destekler kuaför, terzi ve pazarcı esnafına nefes aldıracak

15.12.2020 12:51
Destekler kuaför, terzi ve pazarcı esnafına nefes aldıracak, System.String[]

Kira yardımı ve hibe ile stopaj ve KDV indirimi gibi desteklerin kuaförlere, terzilere ve pazarcılara nefes aldıracağını belirten sektör temsilcileri, kayıpların bir nebze de olsa azalacağı görüşünde.

Kira yardımı ve hibe ile stopaj ve KDV indirimi gibi desteklerin kuaförlere, terzilere ve pazarcılara nefes aldıracağını belirten sektör temsilcileri, kayıpların bir nebze de olsa azalacağı görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada esnafa kira ve hibe desteği vereceklerini belirterek, bu desteklerden pazarcılar ile kadın ve erkek kuaförlerinin faydalanacağını bildirmişti.

Sektör temsilcileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, bu desteklerden çok memnun olduklarını belirterek, böyle bir hibe desteği verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Pazarcı esnafının kar-yağmur, gece-gündüz demeden vatandaşa uygun fiyatlı ve taze ürün sunma gayretiyle adeta bir kamu görevi ifa ettiğini dile getiren Şengün, şu açıklamalarda bulundu:

"Salgınla birlikte esnafımızın işi iyice zorlaşmış, maske ve mesafe gibi kriterler önemli hale gelmiştir. Böylesine zorlu şartlarda çalışan pazarcı esnafımız için bir nebze de olsa nefes alma imkanı oldu. Cumhurbaşkanımız önderliğinde esnafa nefes aldıracak bir çare sunuldu. İstanbul'da 15 bin kayıtlı pazarcı esnafı var ancak yanındaki çalışanlarla birlikte 50 bini buluyor. Destek bu kesim için çok güzel oldu."

"Salgının ilk döneminde verilen destek kredileri ödemeleri ertelenmeli"

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, desteklere ilişkin, "Ben bu yardımları yüzmeyi bilen ancak boğulmak üzere olan kişiye karadan atılan bir ip gibi görüyorum." dedi.

Kuaförlerin bu süreçte zaman zaman kapandığını, zaman zaman ise çalışma saatlerinin kısıtlandığını dile getiren Akyüz, "İstanbul'da 15-20 bin arasında erkek berber ve kuaförü bulunuyor. Tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgında biz de birçok esnafımız gibi zor günler yaşıyoruz. Açıklanan destekler esnafımıza biraz olsun nefes aldıracaktır." diye konuştu.

Akyüz, salgının ilk döneminde esnafın kullandığı destek kredilerinin ödeme dönemlerinin yaklaştığını kaydederek, bu ödemelerin ertelenmesi talebinde bulundu.

"Odamıza kayıtlı tüm terzilerin faydalanmasını istiyoruz"

İstanbul Kadın ve Erkek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Aydoğdu, çok memnun olduklarını belirterek, terzilerin sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

Aydoğdu, "Desteklerden basit usüle tabi esnafın faydalanacağı açıklandı. Odamıza kayıtlı 2 bin üyemiz var. Bunların bazıları basit usule tabi bazıları da gelir vergisi ödüyor. Bizler emekçiyiz ve adeta iğne ile kuyu kazarak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bütün detaylara hakim değiliz ancak Tüm terzilerin bu desteklerden faydalanmasını talep ediyoruz." açıklamalarında bulundu.

İstanbul, Kadın, Erkek, kar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Destekler kuaför, terzi ve pazarcı esnafına nefes aldıracak - Son Dakika Ekonomi


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