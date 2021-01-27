Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında - Son Dakika

Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında

27.01.2021 16:59
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeme-içme sektörüne yönelik desteklerin çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, özellikle orta ve büyük işletmeler için kurtuluşun "açılmaktan" geçtiği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeme-içme sektörüne yönelik desteklerin çok önemli olduğunu belirten sektör temsilcileri, özellikle orta ve büyük işletmeler için kurtuluşun "açılmaktan" geçtiği görüşünde.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni müjdeyle ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, desteklerin özellikle küçük esnafa can suyu olabileceğini ancak orta ve büyük ölçekteki işletmeler için çarenin açılmaktan geçtiğini bildirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, hükümetin yeme-içme sektörünü unutmamasının çok önemli olduğunu belirterek, açıklanan desteklerin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde ciro kaybının çok yüksek olduğunu ve bu restoranların paket servisle hayatını sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getiren Bingöl, "Özellikle küçük esnafa can suyu olacak bu destekler için çok teşekkür ediyoruz. Ancak sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli işletmelerin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için ilk fırsatta açılması gerekiyor." dedi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yaptıkları iş birliği kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasına yönelik iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Bingöl, "HES kodunun önlemler için yeterli olmadığı düşünülüyorsa güven belgesi alan işletmeler açılmalı. Katı kurallar getirilmeli ve buna uymayanlar gerekirse kapatılmalı." diye konuştu.

Bingöl, kira yardımı ve benzeri desteklerin tüzel ve şahsi işletmelere verildiğini kaydederek, şirket adına kayıtlı işletmelere de bu desteğin verilmesi çağrısında bulundu.

"Büyük işletmelerin talebi; 2021 boyunca KDV indiriminin sürmesi, SGK primlerinin alınmaması"

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise restoran, kafe ve lokanta sektörünün desteklenmesi konusunda alınan bir kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasını "sektöre verilen önem" açısından çok önemli bulduklarını söyledi.

Söz konusu desteklerin özellikle küçük esnaflara yönelik olduğunu ve onların yaralarına bir nebze de olsa merhem olabileceğini dile getiren Demirer, kendilerinin ise açılmayı beklediklerini bildirdi.

Demirer, 15 Mart'ta yasaklar başlayalı bir yıl dolacağını, bu sürede 7 ay kapalı kalmış olacaklarını, açık kaldıkları dönemi de kısıtlamalarla geçirdiklerini anlatarak, şu taleplerde bulundu:

"Şu anda restoranların açılması konusunda olumlu bir gelişme yaşanacağını öngörmüyoruz. Orta ve büyük ölçekteki işletmeler ile kurumsal firmalar sektörde en yüksek istihdamı sağlıyor ve en çok vergiyi veriyor. Ne zaman açılacağız bilmiyoruz ancak açtıktan sonra 2021 sonuna kadar KDV indirimine devam edilmeli, işçi ve işveren için SGK'ya ödenen primler alınmamalı. 2021'den sonra sektöre verilen bu desteklerin karşılığı mutlaka alınır. Ayrıca şubatta ilk taksiti dolacak olan yapılandırmaların ödemeleri en az hazirana kadar ertelenmeli."

"Son derece anlamlı destek"

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci de, desteğin son derece anlamlı olduğunu belirterek, "Binlerce esnafa adeta can simidi gibi gelecek bu destekler çok önemli." dedi.

Salgın sürecince kapalı kalan esnaf için nakdi yardımların ve hibelerin sektör için ümit verdiğini dile getiren Tütünci, restoranların açılması konusunda da talepte bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ramazan, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında - Son Dakika Ekonomi


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