Son Dakika Haberleri: Destici: 3 belediyede kayyum atanması yerinde olmuştur
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Destici: 3 belediyede kayyum atanması yerinde olmuştur

10 dakika önce

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili, "Sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" dedi.

Destici: 3 belediyede kayyum atanması yerinde olmuştur, System.String[]
BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Van, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları'nın görevden alınarak, yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili, "Sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" dedi.
BBP Lideri  Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının terörle bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılmasını değerlendirdi.
Destici, terörün tüm unsurlarına karşı içeride ve dışarıda topyekün mücadele etme kararlılığının bir yönünün de teröre destek veren kişi ve kurumlarla mücadele edilmesi olduğunu bildirdi. Görevden alınan 3 belediye başkanının teröre ve terör örgütüne aleni destek verdiğini kaydeden Destici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Terörü meşru görmenin ötesinde örneğin, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur. Üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınmasının bu kapsamda olduğu çok açıktır. Demokrasiye 'evet', teröre 'hayır'. Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir. Hükümet bunu görmezden gelseydi, asıl o zaman hata yapmış olurdu. Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek; demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan 3 büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim."


Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:52 Kaynak: DHA
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