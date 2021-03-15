Destici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü - Son Dakika

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Destici, partisinin genel merkezinde ağırladığı Landrut'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin pozitif bir gündem çerçevesinde ele alınması, Doğu Akdeniz, terörle mücadelede yakın iş birliği, vize serbestisi ve Suriyeli sığınmacılar gibi konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Yunanistan Hükümeti'nin Batı Trakya'da yaşayan Türk soydaşlara yönelik kararlarını eleştiren Destici, "Yunanistan'da yaşayan Türkler var. Türk soydaşlarımızın İskeçe'de ve Gümülcine'de kurduğu Türk birlikleri var. Derneklerinin kapısına İskeçe'de 'Türk Birliği' yazamıyorlar. Yani Yunanistan hükümeti, 'Türk' kelimesi geçtiği için tabela astırmıyor. Bu yüzden kapıda tabela yok. Buna karşı AB'nin elle tutulur bazı konularda Türkiye'ye yaptığı gibi uyarı ya da yaptırım kararı görmüyoruz." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesini önemsediklerini dile getiren Destici, AB ülkelerinde Müslümanların ve Türklerin, kültürel faaliyetlerini sağlıklı yürütebilmelerinin barış adına önemini vurguladı.

"Farklı siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmek önemli"

Meyer-Landrut da yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, Türkiye'nin AB'nin önemli bir adayı ve güçlü bir NATO müttefiki olduğuna işaret etti.

"Farklı ülkelerdeki farklı siyasi parti temsilcileriyle, toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." diyen Meyer-Landrut, bu nedenle ülkenin farklı bölgelerine ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Meyer-Landrut, "Ülkenin çeşitliliğini, zenginliğini farklılıklarını görebilmek, anlayabilmek için şimdiye kadar yaptığım ziyaretler kapsamında çok etkilendiğimi belirtmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.