Üye Girişi
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz - Son Dakika

Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz

21.08.2021 15:07
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, " Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir. Biz Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz. Afganistan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sonuna kadar tutmak konusunda zorlamalıyız" dedi.

BBP Konya İl Teşkilatı'nın Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılan Genel Başkan Destici, partililerle bir araya geldi. Burada basın toplantısı düzenleyen Destici, Taliban'ın, Afganistan'ın yönetimini devralmasının ardından yaşananlara değindi. Destici, "Taliban'ın hiç kimsenin tahmin edemediği, öngöremediği bir şekilde Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirmesi, başkent Kabil'e girmesi mevcut cumhurbaşkanının diğer yetkililerin ülkeyi terk etmesi ve yüz binlerce Afgan'ın da Taliban korkusuyla ülke dışına çıkma çabalarına şahitlik ettik. Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Afganistan'daki etnik farklılıkları, mezhebi farklılıkları kullanarak bir zemin oluşturdu. Daha doğrusu Taliban'ı da Amerika Birleşik Devletleri oluşturdu. O meydana getirdi, o besledi, o büyüttü. Neticede Taliban geldi, Afganistan'da hükümet oldu. Bu bir anlaşarak çekilmedir. Bilerek Afganistan'ı Taliban'a bırakmadır. O yüzden Türkiye bunu başından beri biliyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle son yıllarda dış politika üzerinden attığı adımlar bu anlamda çok başarılı oldu" diye konuştu.

'AFGANİSTANI KİM YÖNETİYORSA GÖRÜŞME MECBURİYETİMİZ VAR'Afganistan ile Türkiye ilişkilerine de değinen Destici, " Azerbaycan'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs'a kadar bütün politikalarda biz bunları milli meseleler olarak görüyoruz ve devletin yanında duruyoruz. Amerika görüşmeye devam edecek, Rusya görüşmeye devam edecek, Çin görüşmeye devam edecek, Avrupa Birliği resmi ülkeler kurumsal olarak görüşmeye devam edecek. İran mezhebi anlayışları farklı olduğu halde görüşmeye devam edecek. Sen Türkiye'ye diyeceksin ki Afganistan ile görüşme. Böyle bir şey olabilir mi? Taliban'dan ziyade Afganistan'ı kim yönetiyorsa bizim onunla görüşmeye mecburiyetimiz var. Bir tarihsel mecburiyetimiz var, bizim binlerce yıllık geçmişimiz var Afganistan'da. Kültürel olarak görüşme mecburiyetimiz var, bizim orada milyonlarca soydaşımız var. Bizim orada milyonlarca din kardeşimiz var. Hangi mezhebi anlayışa mahsup olursa olsun, onlar için bizim görüşme mecburiyetimiz var" dedi.

BBP lideri Destici, "Türkiye, Afganistan'da kurulacak hükümetle mutlaka ama mutlaka en güçlü bir şekilde ilişkilerini test etmeli ve görüşmelerini asla kesmemelidir. Biz Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz. Biz Afganistan'dan askerimizi askeri varlığımızı, büyükelçiliğimizi, konsolosluklarımızı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını sonuna kadar tutmak konusunda zorlamalıyız çünkü biz sıradan bir Avrupa ülkesi değiliz. Biz bir Letonya, biz bir Danimarka değiliz. Biz Türk ve İslam coğrafyasının merkezi kalıcı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz ve bunun gereğini yapmakla görevliyiz" diye konuştu.


Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı 15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 14:59 Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor 14:28 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak 13:59 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi 13:33 Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum 13:17 Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu 12:36 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu

Son Dakika Haberleri
15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı
15:18 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak
14:54 Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
14:37 Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif
14:27 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor
14:15 Boğaziçi Üniversite akademisyenlerinden rektörlüğe Mehmet Naci İnci'nin atanmasına ilk yorum: Kabul etmiyoruz
13:58 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
13:54 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek
13:32 Son Dakika! Heybeliada'da yerleşim yerlerine yakın noktada yangın çıktı, bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi
ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi         
15:35
Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak         
15:19
Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı         
14:54
Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif         
14:37
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek         
13:55
İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü         
13:19
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi         
12:38
Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek         
12:35
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz         
11:51
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 15:38:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement