DESTİCİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİMİZ MECLİSE GELİNCE ŞAPKA DÜŞECEK, KEL GÖRÜNECEK

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki teklifini eleştirerek, Bizim anayasa değişikliği teklifimiz hazırlanıyor. En kısa zamanda meclise gelecek. Orada da kim ne yapacak göreceğiz. O zaman şapka herkesin önüne düşecek ve kel görünecek dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de bir otelde partisinin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'Kadın Buluşmaları' programına katıldı. Destici, programa davet edilen şehit yakınları ile engelli bireylerin masalarını tek tek gezerek, çiçek hediye etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabilmek ve aday olduğu takdirde de seçimi kazanabilmek için başörtüsüyle ilgili bir yasa değişikliği teklifini gündeme getirdiğini söyledi.

Bu konudaki anayasa değişikliği teklifinin hazırlandığını anlatan Destici, şunları kaydetti

CHP'ye ve onun şu anda ABD'de bulunan Genel Başkanına sesleniyorum. Diyorum ki 'Gel eğer sen inanç hürriyeti konusunda samimiysen, başörtüsü serbestliği konusunda samimiysen gel hep birlikte anayasayı değiştirelim ve bu meseleyi kökünden çözelim' diyorum. Ama göreceksiniz yapmayacaklar. Çünkü 2008'de yine AK Parti, MHP, BBP anayasayı değiştirdi ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin Grup Başkanvekili olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitti ve bunu iptal ettirdi. Biz CHP'yi tanıyoruz ama şu anda bakalım İYİ Parti ne yapacak Sayın Meral Akşener ne yapacak Bu hususta da CHP'nin yanında mı duracak Yoksa inanç hürriyetinin yanında mı duracak 6'lı masanın yanında mı duracak Başörtüsü serbestliğinin yanında mı duracak Sadece o değil Sayın Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu ne yapacak Bunları da bir bir göreceğiz. Bizim anayasa değişikliği teklifimiz hazırlanıyor. En kısa zamanda meclise gelecek. Orada da kim ne yapacak göreceğiz. O zaman şapka herkesin önüne düşecek ve kel görünecek.