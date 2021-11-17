Üye Girişi
Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı - Son Dakika

Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı

17.11.2021 16:33

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret, hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret, hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin geçen hafta İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz cinayetiyle sarsıldığını söyledi. Bu tip suçları, sadece bireylere değil, toplumlara ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak değerlendirdiğini belirten Destici, "Çünkü, katilin kızımızla hiçbir husumeti yok. Çünkü, katil evladımızı tanımıyor bile. Bu tip katiller, evlatlarımızla birlikte içinde yaşadığımız toplumu, milletimizi birbirine bağlayan bağları da parça parça öldürüyorlar. Kişisel olarak defalarca ifade ettim; BBP bu konuda sayısız öneride, sayısız girişimde bulundu. Bu tip suçların cezaları arttırılmalı. Bu tip suçlar en ağır ceza ile cezalandırılmalı. Mustafa Destici olarak benim ve BBP'nin en ağır cezadan kastımız, müebbet hapis cezası değildir. Müebbet hapis cezası alanlar en fazla 25 sene yatıyor. Bir de bunun gibi akli denge problemi varsa, birkaç sene sonra dışarı çıkabiliyorlar. O yüzden biz ısrarla bir kere daha vurguluyoruz. Bu tip suçlar için idam cezasının geri gelmesi lazım. Biz her suç için idam istemiyoruz. Biz iki suç için idam cezası istiyoruz. Birincisi bu tür cinayetler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkmış, bombayı patlatmış ya da bunun talimatını vermiş ve sonunda da ölüm olmuş terör eylemleri için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz" dedi.

'ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRANIN ÜZERİNDE OLMALIDIR' Destici, bütçe görüşmelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam ettiğini anımsatarak, "Bu aşamada çalışanların enflasyona ezdirilmemesi; artık temel ihtiyaçları karşılayamayacak duruma gelen asgari ücretin, içinde bulunduğumuz kritik şartlara göre belirlenmesi ki; bu daha önce de ifade ettim. Asgari ücret bu haliyle tespit edilmeye devam edecekse, kalıcı bir sistem kurulmayacaksa 6 ayda bir belirlemelidir. Ocak 2021'den bugüne geldiğimizde 2 bin 825 lira olan asgari ücret hem döviz hem de enflasyon bazında 2 bin liralar seviyesine gerilemiştir. İkincisi, enflasyonun üzerinde bir rakam ki, bize göre bu yüzde 40'ın üzerinde olmalıdır ve asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalıdır" diye konuştu.

'HELALLEŞME LAFLA OLMAZ'

Destici, konuşmasının ardından gazetecilerin sorunlarını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısının hatırlatılması üzerine Destici, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme işinden neyi kastettiğini ve neyi murat ettiğini anlamaya çalıştık. Biz ilk başta şunu anladık, CHP'nin ilk parti döneminden 28 Şubat sürecine kadar özellikle dindar kesime karşı ve bizim inançlarımıza karşı yapmış olduğu yanlışlar var. Biz de bu kesimlerle helalleşecek diye düşündük. Ben de bunun üzerine helalleşmeden önce bir özür dilenmesi gerektiğini düşündüm. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'nin bakiyesini sırtına alıp bir helalleşme yapacaksa, o zaman bir özür dilemesi gerekir. Çıkıp açıkça yaptıkları her şeyi anlatıp, daha sonra 'CHP olarak milletimizden özür diliyoruz' demesi lazım. Özür veya af olmadan helalleşme olmaz. Helalleşme lafla olmaz, helalleşme samimiyetle, icraatta olur. Helalleşmeden önce teröre ve terör destekçilerine içeride ve dışarıda net bir tavır koymaları gerekir."

Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı
Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı
Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı
Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Asgari Ücret, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecrübeli hemşire 16:34 Tecrübeli hemşire "Hepsinde oluyor" diyerek anlattı! İşte insanların ölmeden önce söylediği son söz Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi 15:51 Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arda Turan'dan ince gönderme 15:33 Arda Turan'dan ince gönderme Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor         
16:36
Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?         
16:22
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
16:03
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:43:24. #1.11#
SON DAKİKA: Destici: Asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olmalı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement