Destici: "Ekonomik, askeri ve coğrafi anlamda daha büyük bir Türkiye hayalimiz var" - Son Dakika

Destici: "Ekonomik, askeri ve coğrafi anlamda daha büyük bir Türkiye hayalimiz var"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

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