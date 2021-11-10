Destici: "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin bizim için Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir farkı yoktur" - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

"Diplomasi durumu kalıcılaştırma fonksiyonunu ifa etti"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dış politikada sıkça kullanılan "dost ve kardeş ülke" tanımının Türkiye'nin Azerbaycan'la olan ilişkilerini tarif etmek için yeterli olmadığını belirtti.

Destici, "Azerbaycan'da yaşayan kardeşlerimizin bizim için Türkiye'nin herhangi bir vilayetinde yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir farkı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Biz milletimizle, büyük Türk dünyasıyla ilgili hiçbir konuya, günlük, politik ya da konjonktürel gözlüklerle bakmadık. Hep samimiydik, hep samimi olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Batı'nın yaklaşımını eleştiren Destici, "Batı'nın bize dayattığı anlamıyla diplomasi; hukuksuzluğun, işgalin, cinayetlerin, katliamların, soykırımın önüne geçememiş, yaşanan korkunç hadiseleri engellemek bir yana sadece bu durumu kalıcılaştırma fonksiyonunu ifa etmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tezkere görüşmelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'daki yerini alarak izledi.

Tezkereye, grubu bulunan partilerden sadece HDP "hayır" oyu verdi.