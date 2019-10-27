Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bugün bitirmediğimiz işi, yarın çok daha ağır bedeller ödeyerek bitirmek zorunda kalabiliriz. Onun için bizim burada kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor." dedi.

Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Destici, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, kahraman Mehmetçiğe başarı diledi.

Türkiye'nin, ülkeyi ciddi anlamda tehdit eden teröristleri yok etmek, orada güvenli bir bölge oluşturarak sığınmacıların önemli kısmını tekrar Suriye'de ikame ettirmek ve ülkenin toprak bütünlüğüne katkı sağlamak amacıyla harekat başlattığını belirten Destici, başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) bazı üyeleri ile çeşitli ülkelerden harekata ilişkin farklı tepkilerin geldiğini söyledi.

Destici, "Türkiye'nin sanki Suriye topraklarına işgal girişiminde bulunduğu" yönündeki eleştirilerin haksız olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Harekat sanki teröristlere değil de Kürtlere karşı yapılıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı hatta bunu daha ileri noktaya taşıyıp kimyasal silah kullanmamıza kadar ağır iftiralar atıldı. Tabii bunların hiçbirisinin doğru olmadığı bugün çok net şekilde gözüktü. Amaç; bunları söyleyerek Türkiye'nin başlattığı bu harekatı durdurmak ve kendi çıkarları doğrultusunda bir şekillenme yapmak. Türkiye'nin bu kararlı tutumu ortaya çıkınca önce ABD, Başkanının ağzından birtakım ambargo tehditleri savurdu. Türkiye vazgeçmeyince bu sefer ABD Başkan Yardımcısının başkanlığında bir heyet ülkeye geldi ve yapılan müzakereler sürecinde 120 saatlik süre sonunda ABD bütün PKK/YPG/PYD'li unsurların bölgeden çekileceğini taahhüt etti. Tabii bu esnada Rusya da devreye girdi ve bu sefer de Soçi'de heyetler arası görüşmeler yapıldı. Burada da onların kontrol ettiği ya da etmek istediği noktalardan 150 saat içerisinde PKK/YPG/PYD'li unsurların çıkarılacağı ve buraların teröristlerden arındırılacağı söylendi. Bu şartlarda Türkiye harekata ara verdi.

Şimdi bekliyoruz, 150 saatin sonunda terör unsurları tamamen çekilmiş olurlarsa elbette Türkiye'nin harekata devam etmesinin bir anlamı kalmaz ama çekilmezlerse Türkiye mutlaka ama mutlaka harekata kaldığı yerden devam etmeli ve başladığı işi bitirmelidir. Şayet bugün başladığımız işi bitirmezsek, yarın çok daha ağır faturalarıyla sonuçlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün bitirmediğimiz işi, yarın çok daha ağır bedeller ödeyerek bitirmek zorunda kalabiliriz. Onun için bizim burada kararlılığımızı sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor."

"Önce ahlak ve maneviyat diyen bir siyasi hareketiz"

Destici, bugüne kadar yapılan hizmetleri değerlendirme ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini belirterek, özverili çalışmalarından dolayı belediye başkanlarına teşekkür etti.

Seçim döneminde BBP'li belediyelerin sadece yerel yönetimler hizmetleriyle sınırlı kalmayacağını söylediklerini aktaran Destici, "Önce ahlak ve maneviyat diyen bir siyasi hareketiz. Kültürümüzü, inancımızı, değerlerimizi önceleyen bir siyasi hareketiz. Dolayısıyla yönettiğimiz beldenin, ilçenin hem ahlaki ve manevi değerler açısından yükselişine hem de kültürel ve inançlar noktasından yükselişine katkı sağlayacak faaliyetler içerisinde bulunacağız." diye konuştu.

Yakında TBMM gündemine gelmesi beklenen "Yerel Yönetimler Yasası"na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Taslak metin üzerinde şu anda arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bugün burada belediye başkanlarımızla bu taslak metni de değerlendireceğiz. Fikir ve düşüncelerimizi kendilerine ileteceğiz. TBMM'de, kamuoyunda dile getireceğiz. Türkiye'de yerel yönetimlerin problemlerinin çözülmesi noktasında bundan sonraki süreçte hizmetlerin yerinden daha hızlı yerine getirilmesi noktasında da her türlü görüşümüzü ortaya koyacağız. Bunun sağlanması ve gerçekleşmesi adına meclis ve kamuoyu oluşturma noktasında bu katkıyı sonuna kadar sunacağız." ifadelerini kullandı.