Destici: "Başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor" - Son Dakika

Destici: "Başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi sürecinde, HDP'nin, PKK'nın yürüyüş başlattığı bir dönemde bazı baroların da sanki ona destek verir gibi böyle bir işe girişmeleri gerçekten sonu iyi hesaplanmamış bir yürüyüş olarak gözüküyor ya da sonu başka niyetlerle...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Pandemi sürecinde, HDP'nin, PKK'nın yürüyüş başlattığı bir dönemde bazı baroların da sanki ona destek verir gibi böyle bir işe girişmeleri gerçekten sonu iyi hesaplanmamış bir yürüyüş olarak gözüküyor ya da sonu başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Temsilcisi Necmettin Canbaz ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Parti Genel Merkezinde gerçekleşen kabulde Destici, Irak Türkleri ile gönül birliği içerisinde olduklarını belirtti. Kerkük ve çevresinde terör örgütü PKK ve ona bağlı bazı grupların faaliyetlerini artırdığını aktaran Destici, bazı yerlerde Türkmen bayrağı indirilip yerine PKK paçavralarının asıldığı ve bunun kabul edilebilir bir durum olmadığının altını çizdi.


Her zaman Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Destici, "Eğer Irak'ta bölgesel yapılar oluşacaksa, bunlar kabul ediliyorsa o zaman biz orada Türklerin de Türkmenlerin de mutlaka kendilerine ait bir bölgelerinin olması için de sonuna kadar mücadele vermeliyiz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Allah'tan Kurtuluş Savaşı döneminde 1920'li yıllarda yaşamamış ve İzmir'in belediye başkanı olmamış. Şayet o dönemde İzmir'in belediye başkanı olsaydı herhalde anahtarı Yunanlılara gönül rahatlığı içinde, seve seve teslim edermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu mutlaka değerlendirmesi ve gereğini yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, çoklu baro sistemini doğru bulmadıklarını belirtrek, "Pandemi sürecinde, HDP'nin, PKK'nın yürüyüş başlattığı bir dönemde bazı baroların da sanki ona destek verir gibi böyle bir işe girişmeleri gerçekten sonu iyi hesaplanmamış bir yürüyüş olarak gözüküyor ya da sonu başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor" dedi. - ANKARA

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 06:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Destici: 'Başka niyetlerle hesaplanmış bir yürüyüş olarak gözüküyor' - Son Dakika

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