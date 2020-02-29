Destici: "BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Destici: 'BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanındayız' - Son Dakika

Destici: "BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanındayız"

24 dakika önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk askerinin, İdlib'de Rusya ve Esed rejimi ortak yapımı "kahpe" saldırıların hedefi olduğunu söyledi.

Saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyen Destici, "Bu saldırılar, ne bizim İdlib'den geri çekilmemize ne de kahraman ordumuzun orada bulunmasına, vaziyet etmesine ya da ilerlemesine engel olacaktır. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye ne Rusya'dan ne ABD'den ne de başka birisinden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu da bir kere daha gördük." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Destici, parti olarak tüm imkanlarıyla Türk milletinin sulh ve selameti için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Destici, bu süreçte hiçbir siyasi parti ya da topluluğun keskin ayrışma ve kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhuna aykırı tavır sergileme hevesine asla düşmemesi gerektiğini vurguladı.

Dün akşamdan itibaren partisinin başkanlık divanı üyeleriyle hem süreci takip ettiklerini hem de durum değerlendirmesi yaptıklarını belirten Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüklerini söyledi.

Destici, "Kendileri devletimizin başıdır, başsağlığı, sabır ve geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Duygu ve düşüncelerimizi paylaştık. Kendileri de bizimle birtakım bilgiler paylaştılar. BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanında olduğumuzu, yanında durmaya devam edeceğimizi bildirdik. Kendileri de başta yabancı devlet liderleriyle yapılan görüşmeler olmak üzere diğer gelişmelerle ilgili bizleri bilgilendirdiler." dedi.

Destici: BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanındayız

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 01:32:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Destici: "BBP camiası olarak, devletimizin, hükümetin sonuna kadar yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]