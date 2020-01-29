Destici, BBP'nin kuruluşunun 27. yıl dönümü programında konuştu (1) - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İsrail'in hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir." dedi.

Destici ve beraberindekiler, BBP'nin kuruluşunun 27'nci yıl dönümü dolayısıyla partinin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergah'ındaki kabrini ziyaret etti.

Ardından Anadolu Hotel'de partisince düzenlenen programda konuşan Destici, İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı olduğunu belirterek Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de masum sivilleri hedef aldığını söyledi.

İdlib'den Türkiye sınırına ciddi bir göç yaşandığını belirten Destici, "Bizim çağrımız, Suriye'deki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Suriye'nin siyasi çözüme kavuşarak toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesidir." diye konuştu.

Pakistan'da da sorunlar olduğuna dikkat çeken Destici, " Hindistan'ın o bölgede Müslümanlara yaptığı zulüm çok açık. Uluslararası hukuk Müslümanlar ve Türkler söz konusu olduğunda bir türlü harekete geçmiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştiren Destici, "Duvarlarla çevrili alanın dışındaki tarihi Kudüs'ün dış mahallelerinde Filistin devleti kurulabilir, denilmesini Filistinlilere ve İslam dünyasına hakaret olarak algılıyoruz ve reddediyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün İsrail'in hakimiyetine bırakılması asla kabul edeceğimiz bir durum değildir." şeklinde konuştu.

Anlaşmanın açıklandığı salonda Bahreyn, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinin bulunmasını "kara bir leke" olarak niteleyen Destici, "Filistin halkının ve Müslümanların Mescid-i Aksa'ya ziyaretini İsrail ve Ürdün'ün iznine bağlamak, özelde Filistin halkına genelde ise Müslümanlara karşı saygısız bir güç gösterisidir. Filistin topraklarının bir kısmının para karşılığı bırakılmasını teklif etmek ahlaksızlıktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

"27 yıl önce hakikatin hatırına siyaset üreten bir lider etrafında toplandık"

Muhsin Yazıcıoğlu'na duyduğu özlemi ve saygıyı dile getiren Destici, "Bundan tam 27 yıl önce güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür seda ile haykıran ve 'hakikatin hatırına' siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

BBP'nin Türk-İslam ülküsüyle yola çıktığını ifade eden Destici şunları kaydetti:

"Türkiye'deki siyasi partiler yelpazesinin saf ve hormonsuz üyesi olan BBP, gerek Türk siyasi hayatında gerekse aziz milletimizin gönlünde müstakil ve nezih bir alana sahip oldu. Türk siyasi hayatının en çetin ve en emniyetsiz, en güvensiz yol ve şartlarında bile bu ülkenin mukadderatını aldatacak, yazgısını bozacak hiçbir güç ve otoriteye boyun eğmedik. Bu ülkenin varlığına, dirliğine zeval vermek isteyenlere karşı, vesayete karşı, teslimiyete karşı, korkaklığa karşı, tembelliğe karşı en sert tavrımızı gösterdik."

"Namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmayız"

Destici, 28 Şubat postmodern darbesine, BBP'ye karşı yapılmamasına rağmen en başta Muhsin Yazıcıoğlu'nun karşı çıktığını hatırlatarak, "Tanklar namlusunu kime çevirirse çevirsin, darbe kimden geliyorsa gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşıyız. Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmayız' dedi. Biz hiçbir zaman namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmadık ve durmayacağız." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'da Türkiye'nin iç karışıklığa mahkum edilmek istendiğinin altını çizen Destici, "15 Temmuz darbe girişimini sadece FETÖ yapmadı. Bunun arkasında başta ABD ve İsrail olmak üzere emperyalist küresel güçlerin de olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, millet buna izin vermedi." ifadelerini kullandı.

Programa çeşitli siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yabancı misyon şefleri de katıldı.