Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz birlik olmak zorundayız. Birlik olursak fitnenin, ülkeye, devlete, millete karşı gerçekleştirilen saldırıların üstesinden ancak böyle gelebiliriz." dedi.

Partisinin Sakarya İl Başkanlığını ziyaret eden Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte sanayici ve esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

Destici, üreticileri desteklemek zorunda olduklarını, üreticilerin desteklenmesi halinde katma değer üreteceklerini ve istihdam sağlayacaklarını kaydetti.

Hendek ilçesinde partisinin belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştireceklerini ve hazırlanmakta olan "Yerel Yönetimler Yasası"nın taslak metni üzerinde çalışacaklarını dile getirdi.

"Düşmanlıkları, Türkiye bu oyunu bozdu diye"

ABD ve Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatlara değinen Destici, " Suriye'nin kuzeydoğusundan, Fırat'ın doğusu dediğimiz bölgeden PKK/PYD/ YPG'li unsurların çekilmesini bekliyoruz. Şayet verilen saatler içinde çekilmezlerse Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman ordusu operasyonlara kaldığı yerden devam edecek. Adeta kendi göbeğini kendisi keserek bölgeyi teröristlerden temizleyecek." ifadelerini kullandı.

Suriye'de rejim askerlerinin boşalttığı bölgelere önce DEAŞ'ın, daha sonra da terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarının girdiğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada biz bunun bir danışıklı dövüş olduğunu düşünüyoruz. DEAŞ'ı da IŞİD'i de yöneten, kuran hangi güçse PKK/YPG/PYD'yi kuran, destekleyen güç aynı güçtür. Bunda zerre kadar şüphemiz yoktur. Dolayısıyla 'DEAŞ'la mücadele ediliyor' palavrasını artık yutmuyoruz. Şu anda ABD kendi askerlerini, PYD'yi, YPG'yi alıp Suriye'nin güneyine gidiyor. Orada petrol kuyuları var. Derdinin petrol olduğunu bizzat ABD Başkanı Trump'ın ağzından duyduk.

Dertleri ne demokrasi ne barış ne insan hakları ne Suriye'de iç savaşın sona erdirilmesi değil, petrol bekçiliğinden öte bir vizyonları ya da amaçları olmadığını da görmüş olduk."

ABD'nin derdinin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçiği kurmak olduğuna dikkati çeken Destici, "Bütün amaç ve gaye bu, ikinci bir İsrail. Şimdi düşmanlıkları, Türkiye bu oyunu bozdu diye. Barış Pınarı Harekatı'nın bir işgal girişimi olarak gösterilmeye çalışılmasının da arkasında bu var." dedi.

"Toplum artık uyandı"

Destici, yazar Aslı Erdoğan'ın Belçika'da bir gazeteye verdiği demeci eleştirdi.

"Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, ne soyu ne sopu ne de inancı ve mezhebi, kimliği, halktan olmayan, toplumun önüne siyasetçi, sanatçı koyulmuş insanlar yüz yılı aşkın süredir toplumu yönlendirdi." diyen Destici, şunları ifade etti:

"Toplum artık uyandı. Herkesin kimliği de ortaya çıkmaya başladı, herkesin kimliği ortaya çıkınca hainliğinin, düşmanlıklarının sebebi de ortaya çıkmaya başladı. Biz bunlara aldırmadan yolumuza Türk, Türkmen, Çerkez, Boşnak, Laz, bir ve beraber olarak kardeşçe yürüyeceğiz. Biz birlik olmak zorundayız. Birlik olursak fitnenin, ülkeye, devlete, millete karşı gerçekleştirilen saldırıların üstesinden ancak böyle gelebiliriz."

"İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz"

Harekata ilişkin Meclis'te HDP hariç siyasi partiler arasında birliğin sağlandığını ve ortak bildiri yayımlandığını anımsatan Destici, "İnşallah bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz çünkü içinden geçtiğimiz süreç en çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçtir." görüşünü paylaştı.

Destici, daha sonra partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.