Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu saldırılar ne bizim İdlib'den çekilmemize ne de kahraman ordumuza engel olamayacaktır" dedi.



BBP Genel Başkanı Destici, Parti Genel Merkezi'nde İdlib'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. BBP Genel Başkanı Destici, yaptığı açıklamada, "Dün akşam bu saatlerde kahraman ordumuz kahpe saldırıların hedefinde oldu. Bu hain ve kahpe saldırılar neticesinde şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı gazilerimiz var. Gazilerimize yüce rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Bu saldırılar ne bizim İdlib'den çekilmemize ne de kahraman ordumuza engel olamayacaktır. Bu yüzden orada mücadele eden kahraman Mehmetçiklerimize dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır"



Destici, "Devletimiz elbette tüm kurumlarıyla yetkilileriyle bir vaziyet tespiti yapıp gerekli tedbirleri de alarak bir strateji belirlemiştir. Bu kapsamda hem içerideki siyasi parti liderleriyle hem de bu saldırıların mimarlarından olan Rusya Devletiyle görüşmüştür. Türkiye için artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Türkiye'ye kimseden fayda yoktur. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek zorunda olduğumuzu gördük. Böyle zor zamanlarda milli birliğimizi tesis etmek ortak bir duruş sergilemek vatanseverler için bir zorunluluktur. Biz bir gemideyiz. Bu gemi bazen azgın sularda da yüzmek zorunda kalabilir. Önemli olan gemiyi batmadan karaya ulaştırmaktır. Şuanda içinde bulunduğumuz durum buna benzerdir. Bundan dolayı birbirimizi itham etmemeliyiz. Bu nedenle sulh içerisinde çözümler aramalıyız" dedi.



BBP olarak tüm imkanları sulh ve selamet için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirten Destici, "Tabii bu dönemde fırsatçılar da ortaya çıkacaktır. Aziz milletimiz bu güne kadar bunlara itibar etmemiştir ve etmeyecektir. Devletimiz hem İçişleri hem de Dışişleri bakanlığımız da son derece hazırlıklıdır. Nasıl bu güne kadar birlik ve beraberlikten yana olmuşsa milletimiz, bundan sonra da aynı şekilde davranacaktır. Cumhurbaşkanı ile de görüştük. Kendilerine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kendileri de bizimle bir takım bilgiler paylaştılar" diye konuştu. - ANKARA